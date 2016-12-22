Отец «пьяного мальчика» покинул зал суда из-за речи адвоката обвиняемой

Роман Шимко, отец шестилетнего ребенка, который погиб во время резонансного ДТП в Московской области, вышел из зала Железнодорожного суда во время выступления адвоката Наталии Куракиной, представляющей интересы обвиняемой Ольги Алисовой, передает корреспондент РБК.

В Железнодорожном суде 8 ноября проходят прения. Алисову обвиняют в гибели мальчика, в крови которого изначально нашли высокое содержание алкоголя, однако позже комплексная экспертиза опровергла его наличие. Прокуратура запросила для Алисовой три года исправительной колонии общего режима.

Во время выступления Куракиной Шимко вышел из зала со словами, что «не собирается больше слушать эту ложь». Он «не привык к вранью и издевательствам», объяснил Шимко РБК свои действия. Вместе с ним зал покинули еще несколько человек.

Перед этим судья несколько раз просил Куракину перестать использовать некорректные выражения и оставаться в рамках судебной и адвокатской этики. Как передает корреспондент РБК, во время речи отца мальчика Куракина внимательно слушала, сохраняя на лице улыбку, чем несколько раз вызывала гневную реакцию Шимко. В один момент он обратился к адвокату с требованием перестать высовывать язык.

Во время прений Шимко заявил, что подсудимая не извинилась перед потерпевшей стороной. Адвокат объяснила это тем, что «в этом деле есть моменты, за которые потерпевший будет просить прощения у Алисовой».

В ходе заседания Куракина приводила слова свидетелей, выступавших в суде, и опровергала их показания. По ее словам, люди, которые видели момент смерти мальчика, находились далеко, поэтому суд не может рассматривать их слова, как доказательство. Она отметила, что жизнь Алисовой была испорчена «бездоказательными вбросами и обвинениями в СМИ».

Куракина также просила вернуть дело на доследование, поскольку у ее подзащитной «есть материалы, влияющие на дело», которые стали известны уже после того, «как следствие вынесло решение». Судья адвокату отказал, сославшись на ч.4 ст. 292 УПК (содержание и порядок прений сторон).