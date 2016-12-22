Из магазина в центре Москвы украли шубы на 7 млн руб.

Из магазина в центре Москвы украли 76 меховых шуб на сумму более 7,1 млн руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Преступление было совершено в ночь на 1 ноября. «Неизвестные разбили стекла входной двери магазина на улице Краснопрудная и вынесли из магазина 76 меховых изделий», — рассказал сотрудник ведомства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). В настоящее время ведется розыск преступников.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, шубы похитили из магазина «Твой мех».

Однако РБК в салоне «Твой мех» заявили, что из их магазина ничего не похищали. «Это не у компании «Твой мех». Слава богу, у нас все в порядке», — сказала сотрудник компании.

В мае в аэропорту Владивостока грузчики вскрыли два складских груза, которые должны были отправиться из Владивостока в Москву, и забрали четыре женские шубы. Похищенное имущество они подарили своим близким. Нанесенный ущерб составил более 60 тыс. руб. ​Грузчики были задержаны, украденное вернули владельцам.