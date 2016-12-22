В Ростове-на-Дону запросили до 23 лет колонии для членов «банды амазонок»

Прокурор на заседании в областном суде Ростова-на-Дону запросил для членов «банды амазонок», признанных присяжными виновными в десяти убийствах и одном покушении, сроки от 18 до 23 лет колонии, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя суда.

Банда «амазонок» состоит из четырех человек: Инессы Тарвердиевой (за ней признана роль организатора банды) и ее дочери Вероники Тарвердиевой, а также супругов Сергея и Анастасии Синельник.

«Прокурор попросил приговорить Викторию Тарвердиеву к 18 годам колонии общего режима, ее мать, Инессу Тарвердиеву, и Анастасию Синельник — к 22 годам колонии общего режима. Сергея Синельника — к 23 годам колонии строгого режима и лишению звания лейтенанта полиции», — сказал собеседник агентства.

Приговор будет вынесен 5 декабря.

В конце сентября присяжные признали подсудимых виновными по всем пунктам обвинения: ст. 209 (бандитизм), 30 и 105 (покушение на убийство), 105 (убийство), 162 (разбойное нападение), 226 (хищение оружия) и 222 (незаконный оборот оружия) Уголовного кодекса.

По данным следствия, с 2007 по 2013 год банда совершила многочисленные убийства и грабежи на территории Ростовской области и Ставропольского края с целью наживы. Согласно документам уголовного дела, в ходе обысков домов преступников правоохранители нашли оружие и боеприпасы, драгоценности и деньги на сумму более 1 млн руб.

Члены группировки убили в Ростовской области 10 человек, в том числе офицера ОМОН Дмитрия Чудакова и членов его семьи.

Участников группировки стали называть «бандой амазонок» после того, как возле места убийства Чудакова власти нашли нож с надписью «моей любимой амазонке». Но, писал в октябре 2015 года «Коммерсантъ», нож преступниками не использовался.