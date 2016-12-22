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В Германии введут в документы третий пол
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В Германии введут в документы третий пол
Общество, 15:13
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В Германии введут в документы третий пол

Конституционный суд в Германии признал существование третьего пола и постановил закрепить его наличие в ​книгах записи актов гражданского состояния. Об этом говорится в пресс-релизе суда.

Речь идет о так называемых интерсексуалах — людях, которые с рождения обладают признаками обоих полов. По данным Die Welt, борьбу за создание для них отдельной графы в документах еще в 2014 году начал вести житель Лейпцига по имени Ваня, который отказывается признавать себя мужчиной или женщиной.

По оценке совета по этике Германии, в стране насчитывается порядка 80 тыс. интерсексуалов. Точная оценка их числа затрудняется тем, что в число признаков, благодаря которым они выделяются из обоих полов, могут входить строение половых органов, показатели гормонального уровня и наличие другого набора хромосом. Операция, которая позволяет им однозначно определить пол хирургическим путем, зачастую приводит к осложнениям.

В суде отметили, что для таких людей невозможность выбрать особый пол является дискриминацией. Это должно быть исправлено с помощью поправок в нормативные акты. Суд поручил органам государственной власти принять соответствующие меры до конца 2018 года.

В конце октября Великобритания обратилась в ООН с просьбой исключить из официальных документов слово «женщины» при обозначении беременных. Это связано с тем, что привязка понятия беременности только к женщинам, по мнению британских правозащитников. может оскорблять трансгендеров.

Теги: Германия , гендер
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