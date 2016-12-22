Суд признал законной амнистию Полонского по делу о мошенничестве

Мосгорсуд признал законным решение об амнистии экс-главы девелоперской компании Mirax Group Сергея Полонского по делу о мошенничестве, заявила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова. Об этом сообщает корреспондент РБК.

В июле 2017 года Сергей Полонский был признан виновным в хищении 2,6 млрд руб. у дольщиков и приговорен к пяти годам колонии. Прокуратура просила суд о восьми годах лишения свободы и 900 тыс. руб. штрафа. Сам бизнесмен свою вину отрицал. Однако в связи с истечением срока давности дела его отпустили в зале Пресненского районного суда Москвы. В конце июля прокуратура оспорила приговор и попросила назначить бизнесмену наказание, о котором она ходатайствовала во время разбирательства.

Полонский обвинялся по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). По выводам следствия, он вместе с сообщниками в 2009 году похитил более 2,6 млрд руб. у участников долевого строительства в жилкомплексе (ЖК) «Кутузовская миля». Всего деньги были похищены у 103 покупателей из 379 продававшихся в ЖК квартир.

Кроме того, Полонский также обвинялся в хищении средств участников долевого строительства ЖК «Рублевская Ривьера». Там были признаны потерпевшими 12 человек.

Следствие установило, что как минимум 1,5 млрд руб. похищенных средств были выведены на постройку других объектов, в частности, башни «Федерация», которая Mirax Group так и не была достроена. В рамках строительства «Кутузовской мили» был вырыт только котлован, затем работы были прекращены.

До начала разбирательства Полонский скрывался в Камбодже. В мае 2015 года власти страны выдали бизнесмена России.

В декабре 2016 года Полонский во время нахождения в СИЗО заявил о намерении выдвинуться в кандидаты в президенты России. На заседании Мосгорсуда 8 ноября, подтвердившем амнистию по делу «Кутузовской мили», бизнесмен подтвердил свои планы и назвал датой выдвижения середину ноября.