Национализированные АЗС Коломойского в Крыму продадут за 650 млн руб.

Госсовет Крыма на внеочередном заседании согласовал продажу из госсобственности национализированной недвижимости, в том числе и АЗС украинского предпринимателя Игоря Коломойского. Это следует из сообщения пресс-службы Госсовета.
Как уточняет ТАСС, речь идет о 13 автозаправочных станциях, находившихся в собственности Игоря Коломойского. Министр имущественных и земельных отношений региона Анна Анюхина сообщила, что реализовать их планируется до конца года.
Ранее Госсовет принял решение о продаже 11 национализированных АЗС. По словам Анюхиной, все 24 заправки пойдут на торги единым лотом, стоимость которого оценивается в 650 млн руб.
В сообщении пресс-службы Госсовета Крыма отмечается, что проект постановления о продаже имущества был внесен главой Крыма Сергеем Аксеновым «в связи с необходимостью выполнения плановых показателей неналоговых поступлений в бюджет Республики Крым на 2017 год».
В июле 2016 года власти Крыма заявили о планах продажи 20 объектов национализированного имущества Коломойского за 2 млрд руб. Деньги, полученные от сделки, власти региона пообещали направить в Фонд защиты вкладчиков», чтобы компенсировать убытки крымчан, «чьи вклады в украинских банках превышали 700 тыс. руб.».
За утраченную в Крыму собственность принадлежащих ему структур Коломойский подал к России иски на более чем $1 млрд. В феврале 2016 года их принял Стокгольмский арбитраж. Еще один иск был направлен Коломойским в Гаагский арбитражный суд.