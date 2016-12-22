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В Кремле ответили на отъезд главы «Руси сидящей» из России

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Колокольцев рассказал о 10 экстремистских ячейках на стройках и рынках

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Национализированные АЗС Коломойского в Крыму продадут за 650 млн руб.

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В «Роснефти» пообещали ответить на вызов Сечина в суд после повестки

Курс евро на 9 ноября

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Курс доллара на 9 ноября

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В ДНР прокомментировали возможный разрыв Украиной дипотношений с Россией

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Виновником эвакуации «Олимпийского» оказался безработный москвич

Стритрейсершу Мару Багдасарян вновь оштрафовали

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