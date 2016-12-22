Дудь стал лицом Альфа-банка

Юрий Дудь (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Журналист Юрий Дудь стал амбассадором Альфа-банка на 2018 год. Об этом РБК сообщил представитель пресс-службы банка.

Совместную работу банк и журналист начнут уже в конце этого года. Сумма подписанного контракта и его подробные условия не разглашаются. Однако в пресс-службе сообщили, что теперь Альфа-банк сможет использовать образ Дудя в своей рекламе, также реклама появится в канале журналиста на YouTube.

​«Основная причина выбора Юрия в качестве амбасcадора бренда — это его образ современного активного интеллектуала, который формирует интересный и современный контент. Его необычный подход к журналистике в современных медиа. Очевидно, что это одна из самых запоминающихся медиаперсон с высоким уровнем профессионализма», — заявил представитель пресс-службы.

Юрий Дудь с 2011 года работает главным редактором спортивного портала Sports.ru. Также он ведет популярный канал на YouTube под названием «вДудь», ставший известным благодаря интервью с политиками и деятелями современной культуры. Последним на его канале вышло интервью с претендентом на выдвижение в кандидаты в президенты Ксенией Собчак.