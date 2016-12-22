«Уралкалий» решил уйти с Московской биржи

Совет директоров «Уралкалия» принял решение произвести делистинг акций компании с Московской биржи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Заседание совета директоров прошло накануне, 7 ноября. По его итогам участники решили рекомендовать акционерам отказаться от размещения акций на Московской бирже. «Учитывая, что в июне 2017 года акции компании были переведены из первого уровня в третий уровень листинга Московской биржи в связи с низким уровнем акций в свободном обращении, который начиная с 2015 года снизился с 27,8 до 5,23% уставного капитала компании, и принимая во внимание, в том числе, сократившийся объем торгов акциями компании на бирже, совет директоров единогласно рекомендовал акционерам принять решение о делистинге акций компании с Московской биржи», — говорится в пресс-релизе.

Внеочередное собрание акционеров, посвященное этому вопросу, пройдет 18 декабря. На нем акционеры также решат вопрос об изменении уставного капитала компании.

«Уралкалий» в своих активах имеет пять рудников и семь обогатительных фабрик, которые расположены в городах Березники и Соликамск в Пермском крае. Основными акционерами компании являются владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин (20,1% акций) и белорусский бизнесмен Дмитрий Лобяк (20% акций).