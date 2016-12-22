Появилась фотография коробки с деньгами на заседании по делу Улюкаева

Появилась фотография коробки с деньгами, продемонстрированной на пятнадцатом заседании Замоскворецкого суда по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Фотография сделана корреспондентом РБК.

Фото: Алина Фадеева / РБК

Как сообщает корреспондент РБК из зала суда, картонную коробку доставил в суд следователь Александр Шевченко. Он подтвердил, что в ней находятся деньги. Коробку занесли в помещение рядом с залом заседаний.

Раньше в деле фигурировала «корзинка с колбасой». Скоропортящееся содержимое ее было уничтожено.

По версии следствия, экс-министр экономического развития в октябре 2016 года вымогал у главы компании «Роснефть» Игоря Сечина $2 млн за благоприятную оценку покупки «Роснефтью» компании «Башнефть» у государства. Вымогательство, как считает следствие, происходило на саммите БРИКС в индийском Гоа осенью 2016 года. В ноябре, как считают следователи, произошла сама процедура передачи взятки на территории офиса «Роснефти». В одном из видеофрагментов, продемонстрированном в суде, показано, как Улюкаев встречался с Сечиным в день предполагаемой передачи взятки, во втором — как экс-министр выходит из машины и забирает сумку из-под елки.