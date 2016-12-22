Турчака избрали вице-спикером Совфеда

Экс-губернатор Псковской области и и.о. секретаря генерального совета «Единой России» Андрей Турчак избран вице-спикером Совета Федерации. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Турчак стал шестым вице-спикером верхней палаты российского парламента. За появление новой должности сенаторы проголосовали на пленарном заседании. Кандидатура Турчака была внесена на голосование спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.

В ходе тайного голосования его поддержали 157 сенаторов, один воздержался, один проголосовал против. До голосования кандидатуру Турчака раскритиковала член Совфеда от Республики Тыва Людмила Нарусова. Она выразила сомнение, что Турчак сможет совмещать должности генсека «Единой России» и вице-спикера верхней палаты. Также Нарусова заявила, что недовольна тем, что президиум Совфеда будут представлять члены только одной партии, и попросила Турчака рассказать, почему он не был допрошен по скандальному делу об избиении журналиста Олега Кашина.

Отвечая на вопрос об «однопартийности» президиума Совфеда, председатель верхней палаты Валентина Матвиенко подчеркнула, что она является структурой не партийной и что в Совфеде, в отличие от Госдумы, нет фракций. «Мы часто даже не знаем, кто от какой партии», — добавила Матвиенко. Сам Турчак, отвечая Нарусовой, заявил, что опыт работы в Псковской области поможет ему совмещать работу на двух важных должностях. «Что касается вашего второго вопроса, то у вас неверная информация. Всю информацию следствию я предоставил, и об этом неоднократно давал комментарии», — пояснил Турчак.

Турчак был назначен на пост врио секретаря генсовета «Единой России» 12 октября. До этого он занимал пост губернатора Псковской области. В отставку с должности руководителя области он ушел по собственному желанию, став 11-м ушедшим в отставку главой региона за полмесяца. 2 ноября он был введен в состав Совета Федерации в качестве сенатора от Псковской области.

В 2010 году между журналистом Олегом Кашиным ​и Турчаком возник конфликт в «Живом журнале». Губернатор потребовал от журналиста извиниться за обидевшую его реплику, однако Кашин отказался это сделать. Через некоторое время после этого журналист был жестоко избит неизвестными. Сам Кашин назвал именно Турчака заказчиком нападения, хотя Турчак отверг все обвинения в причастности к произошедшему.

Вскоре после избрания Турчака на пост и.о. секретаря генсовета «Единой России», журналисты обратились к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову с вопросом, не скомпрометирует ли это репутацию партии. Песков отказался отвечать на вопрос, назвав его «неуместным».