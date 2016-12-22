В Алтайском крае четыре человека погибли при ДТП с участием автобуса

В Алтайском крае произошло ДТП с участием автобуса и двух легковых автомобилей, говорится в сообщении пресс-службы регионального МВД. Его жертвами стали четыре человека.
Авария произошла в 06:45 по местному времени (02:45 мск). Автомобиль Toyota двигался по трассе от Барнаула в сторону Алейска. На участке дороги с мостом он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. В обе машины после этого врезался следовавший в попутном направлении Renault.
«В результате дорожно-транспортного происшествия водители и пассажиры автомобилей «Тойота» и «Рено» погибли на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. В автобусе пострадавших нет», — сообщили в МВД. Как уточняет «Интерфакс», в результате аварии погибли четыре человека.
Накануне в Краснодарском крае в аварию попал школьный автобус. В результате один человек погиб, 13 пострадали.