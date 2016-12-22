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Правительство предложило установить срок содержания иностранцев в МВД
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Правительство предложило установить срок содержания иностранцев в МВД
Политика, 04:18
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Правительство предложило установить срок содержания иностранцев в МВД

Правительство внесло в Государственную думу законопроект, который вводит срок содержания иностранных граждан или лица без гражданства в специальных учреждениях МВД. Об этом сообщается на сайте кабмина. Законопроект предлагает установить срок не более 90 суток со дня вынесения постановления о депортации из России.

Как отмечается в сообщении, этот срок может быть продлен в досудебном порядке. Кроме того, законодательная инициатива предлагает разрешить иностранным гражданам или лицам без гражданства обратиться в суд с заявлением о проверке законности и обоснованности его дальнейшего содержания в спецучреждении.
В том случае, если депортировать нарушителя не представляется возможным или нет страны, которая может его принять, законопроект предлагает отменить исполнение административного наказания.

Законодательная инициатива была разработана МВД. Ее цель — обеспечить судебной контроль за сроками содержания иностранцев, которые должны быть выдворены из России.

В конце августа сообщалось, что МВД подготовило законопроект, который предлагает запретить привлекать иностранцев к работе без заключения с ними трудового или гражданско-правового договора. В ведомстве предложили наказывать за подобное нарушение физических лиц штрафом в размере до 5 тыс.руб, должностных лиц до 50 тыс. руб. Для юридических лиц, согласно законопроекту, штраф может составить до 800 тыс. руб. с приостановкой работы на три месяца.

Кроме того, МВД предлагает наказывать и самих иностранцев, которые работают без заключения трудового договора. В ведомстве хотят ввести для них штраф в размере до 5 тыс.руб. В качестве дополнительного наказания предлагается также депортировать нарушителей из России.
Теги: законопроект , депортация , Правительство
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