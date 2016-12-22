ГИБДД начала проверку видео с ездой по встречке у стен Кремля

Сотрудники Госавтоинспекции изучают видео, на котором изображено, как автомобиль выезжает на встречную полосу на одной из столичных набережных около Кремля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД, передает «РИА Новости».

На странице блога richrussiankids в Instagrame, появилось видео, на котором видно, как водитель автомобиля в ночное время суток выруливает на полосу встречного движения и едет по ней. Затем его автомобиль пересекает две сплошные и встает обратно в свой ряд.

https://www.instagram.com/p/BbIASjKAbYb/?taken-by=richrussiankids

Еще одно подобное видео появилось на странице пользователя majorka_777_. На кадрах водитель стоит в пробке на одной из набережных Москвы. Чтобы объехать затор, он выезжает на полосу встречного движения и двигается по ней.

https://www.instagram.com/p/BbMVgvzFysb/?taken-by=majorka_777_