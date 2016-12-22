В Донбассе заявили о взрывах на военном складе

В Донбассе около населенного пункта Опытное загорелся склад с боеприпасами. Об этом сообщили украинские военные в Facebook штаба АТО.

В сообщении Вооруженный сил Украины (ВСУ) отмечается, что склад, где произошло возгорание, находится на «неконтролируемой правительством Украины» территории. По данным ВСУ, пожар на складе произошел из-за «нарушения мер безопасности при хранении и обращении с боеприпасами». Украинские военные отметили, что последствиями возгорания стали взрывы и «разлет боеприпасов». «Под этот «обстрел» попал Киевский район и северная часть населенного пункта Донецк», — говорится в сообщении украинских военных. По их словам, в результате были повреждены жилые дома и инфраструктура города.

В свою очередь, в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой республили (ДНР) заявили, что населенный пункт Опытное контролируют украинские военные, а само возгорание произошло 5 ноября, передает «РИА Новости». «Судя по заявлению, командование ВСУ абсолютно не владеет обстановкой и в своем сообщении указало, что Опытное находится на территории, подконтрольной ДНР. Это, конечно, льстит нам», — сказал собеседник агентства. Кроме того, В ДНР возложили ответственность за пожар на военном складе на «личный состав ВСУ».

Представитель ДНР в беседе с «РИА Новости» сообщал о пожаре на складе около Опытного 5 ноября. По словам собеседника агентства, возгорание произошло на объекте воинской части 42-го батальона, 57-й бригады ВСУ «из-за нарушения мер безопасности при хранении боеприпасов». Представитель оперативного командования самопровозглашенной ДНР заявлял, что взрывающиеся боеприпасы представляет угрозу для местных жителей, но украинская сторона не проводила их организованную эвакуацию.

В конце сентября сообщалось о пожаре на украинских военных складах в городе Калиновка Винницкой области. В результате возгорания сдетанировали хранящиеся там боеприпасы. При взрывах пострадали два человека. Из-за пожара было принято решение эвакуировать населенные пункты, которые находились около места происшествия. Кроме того, было закрыто воздушное пространство над горящими складами.

В Верховной раде ущерб от пожара оценили в $800 млн. Генеральный прокурор Украины заявил, что причиной взрыва на военных складах под Винницей была диверсия со стороны России, и что в снаряды были заложены детонаторы. Телеканал ТСН со ссылкой на свои источники сообщал, что боеприпасы под Винницей хранились ненадлежащим образом. По данным собеседника телеканала, они лежали на открытых площадках в деревянных ящиках. Кроме того, около снарядов не были насыпаны земляные валы, которые могли бы предотвратить их разлет в случае детонации.