В метро Москвы «Россию, устремленную в будущее» запустили по Кольцевой

Фото: Андрей Никеричев / Агентство городских новостей «Москва»

В Московском метрополитене запущен тематической поезд «Россия, устремленная в будущее», который будет курсировать по Кольцевой линии метро. Об этом сообщается на сайте столичной подземки.



Поезд посвящен одноименной выставке, которая проходит в Манеже с 4 по 22 ноября. Вагоны поезда «Россия, устремленная в будущее» посвящены таким темам, как медицина будущего, еда будущего, градостроительные решения будущего, человек будущего и другим.

Организатор выставки «Россия, устремленная в будущее», управляющий директор фонда Гуманитарных Проектов Иван Есин рассказал, что пассажиры тематического поезда увидят изображения экспонатов и технологий, которые представлены на выставке в Манеже, в том числе проект Крымского моста, амуницию и экзоскелет российского производства.



Как сообщили в столичном метрополитене, дизайн поезда также перекликается с новой выставкой, которая называется «Россия — моя история». Ее посетили узнают об интеллектуальном, экономическом и научном потенциале страны, а также какие изменения в ней произошли с 2000 года и о будущем России на ближайшие десятилетия, говорится в сообщении столичной подземки.



Помимо тематического поезда в кассах московского метрополитена с 8 ноября будут продаваться 600 тыс. билетов «Единый», дизайн которых посвящен выставке «Россия, устремленная в будущее».

Московский метрополитен регулярно запускает именные и тематические поезда, приуроченные к важным событиям, юбилеям и тематическим акция. Так с 2016 и 2017 годах были запущены такие поезда, как «Герои на все времена», «Космический поезд», «Кино Победы», «Легенды кино», «Полосатый экспресс», «Союзмультфильм», «Великие полководцы», «С искусством по пути», «Россия — моя история», «Москва-870».