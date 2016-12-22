Депутат Рады объяснил свою идею о разрыве дипотношений с Россией

Задача поправки в законопроект о реинтеграции Донбасса — напомнить органам исполнительной власти Украины, что Россию нельзя признавать «страной-агрессором» и одновременно сохранять с ней дипломатические отношения. Об этом РБК заявил депутат Верховной Рады Иван Винник.

«Мы им напомним, что у них нет другого выхода», — сказал Винник.

Депутат напомнил, что разрыв дипломатических отношений — «прерогатива исполнительной власти». При этом, отношения между Украиной и Россией и так «практически разорваны», заявил он

Винник также рассказал, что к законопроекту о реинтеграции Донбасса подано 653 поправки. По его словам, предложение о разрыве дипломатических отношений с Россией не обсуждалось. Депутат добавил, что текст законопроекта необходимо еще подготовить ко второму чтению в Верховной раде. Когда именно украинский парламент рассмотрит его, Винник сказать затруднился.



Депутат также не смог сказать, сколько в Раде депутатов поддержит разрыв отношений между Киевом и Москвой. Он добавил, что эта поправка «не самая жесткая из предложенных». Винник сообщил, что есть предложения об экспроприации российской собственности на Украине.

Винник является депутатом Верховной рады от «Блока Петра Порошенко». Кроме того, он занимает должность секретаря комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.

О том, что в законопроект о реинтеграции Донбасса была внесена поправка о разрыве дипломатических отношений с Россией, сообщала газета «Коммерсантъ» во вторник, 7 ноября. Винник подтвердил РБК внесение поправки. Источники издания отметили, что разрыв отношений между Москвой и Киевом не входит в планы администрации украинского президента. По словам собеседников издания, такая мера может нанести ущерб переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе, которые ведут спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер и представитель президента России Владислав Сурков.

В свою очередь, источники газеты в ​администрации Петра Порошенко рассказали, что украинская общественность «четко» просит разорвать отношения с Россией, поэтому у президента не будет «иного выхода, кроме как поддержать поправку». Источник «Коммерсанта» в украинском МИД добавил, что после принятия закона в Верховной Раде указ о разрыве дипломатических отношений должен подписать лидер страны, потому что он отвечает за внешнеполитическую деятельность государства.