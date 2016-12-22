Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,55 58,03 EUR Нал. 68,91 67,38 USD Бирж. 59,37 +0,29 EUR Бирж. 68,79 +0,19 USD ЦБ. 58,46 +0,03 EUR ЦБ. 67,77 -0,31 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 7056,10 +108,02 ММВБ 2155,55 +3,57% РТС 1146,98 +3,39% Brent 63,56 -0,86% DJIA 23555,58 +0,03% Nasdaq 6766,41 -0,30% FTSE 7513,11 -0,65%
Депутат Рады объяснил свою идею о разрыве дипотношений с Россией
Лента новостей
Глава «Руси сидящей» Ольга Романова рассказала о своем отъезде из России 00:25, Общество Нацбанк Украины одобрил покупку «дочки» Сбербанка бывшим вице-премьером 00:15, Бизнес Эксперты оценили влияние на выборы конфликтов центра и регионов 00:00, Политика В Белом доме прокомментировали столетие Октябрьской революции 07 ноя, 23:57, Политика В Раде предложили вынудить Порошенко разорвать дипотношения с Россией 07 ноя, 23:48, Политика Обвиняемого в мошенничестве на 515 млн руб. освободили из-под ареста 07 ноя, 23:17, Общество Португалия заявила о возвращении России на «Евровидение» в 2018 году 07 ноя, 23:05, Политика Зюганов назвал срок определения кандидата на пост президента от КПРФ 07 ноя, 23:02, Политика В «Южтрансе» прокомментировали введенные Украиной санкции 07 ноя, 22:43, Политика Саакашвили пригрозил властям Украины «народным импичментом» 07 ноя, 22:23, Политика Как менялся облик и жизнь российских городов на протяжении 100 лет 07 ноя, 22:18, РБК и Ситибанк Украина ввела санкции против 18 российских компаний 07 ноя, 22:13, Политика В КПРФ допустили выдвижение «Иванова, Петрова, Сидорова» вместо Зюганова 07 ноя, 22:11, Политика Пятерка Трампа: зачем президент США поехал в самое длинное турне по Азии 07 ноя, 22:06, Политика Денисов заявил о невозможности попасть в сборную при Черчесове 07 ноя, 21:45, Спорт Bank of America назвал предел роста нефтяных цен 07 ноя, 21:37, Экономика Украина сообщила об отказе России выдать экс-главу киевского «Беркута» 07 ноя, 21:33, Политика Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом выросло до 13 человек 07 ноя, 21:29, Общество Правительство определило размеры бюджетной помощи Крыму и Чечне 07 ноя, 20:45, Экономика После отравлений в ТК «Народный» в Санкт-Петербурге завели уголовное дело 07 ноя, 20:43, Общество Геннадий Зюганов объявил о выдвижении на пост президента России 07 ноя, 20:41, Политика Сыну главы МВД Украины надели электронный браслет из-за «дела рюкзаков» 07 ноя, 20:40, Общество Капитализация «Татнефти» превысила 1 трлн руб. 07 ноя, 20:37, Бизнес Суд потребовал вернуть отнятую нацистами картину Писсарро 07 ноя, 20:30, Общество Гуриев оценил возможность возврата нефти к цене $100 за баррель 07 ноя, 20:24, Экономика Слушателей «Чтений Адама Смита» отпустили после 53 часов задержания 07 ноя, 20:20, Политика 7 решений, которые сделают утро приятным 07 ноя, 20:13, Спецпроект РБК PINK Шишханова исключат из совета директоров «Сафмара» до конца года 07 ноя, 20:08, Бизнес
Депутат Рады объяснил свою идею о разрыве дипотношений с Россией
Украинский кризис, 00:58
0
Депутат Рады объяснил свою идею о разрыве дипотношений с Россией

Задача поправки в законопроект о реинтеграции Донбасса — напомнить органам исполнительной власти Украины, что Россию нельзя признавать «страной-агрессором» и одновременно сохранять с ней дипломатические отношения. Об этом РБК заявил депутат Верховной Рады Иван Винник.

«Мы им напомним, что у них нет другого выхода», — сказал Винник.

Депутат напомнил, что разрыв дипломатических отношений — «прерогатива исполнительной власти». При этом, отношения между Украиной и Россией и так «практически разорваны», заявил он

Винник также рассказал, что к законопроекту о реинтеграции Донбасса подано 653 поправки. По его словам, предложение о разрыве дипломатических отношений с Россией не обсуждалось. Депутат добавил, что текст законопроекта необходимо еще подготовить ко второму чтению в Верховной раде. Когда именно украинский парламент рассмотрит его, Винник сказать затруднился.

Депутат также не смог сказать, сколько в Раде депутатов поддержит разрыв отношений между Киевом и Москвой. Он добавил, что эта поправка «не самая жесткая из предложенных». Винник сообщил, что есть предложения об экспроприации российской собственности на Украине.

Винник является депутатом Верховной рады от «Блока Петра Порошенко». Кроме того, он занимает должность секретаря комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.

О том, что в законопроект о реинтеграции Донбасса была внесена поправка о разрыве дипломатических отношений с Россией, сообщала газета «Коммерсантъ» во вторник, 7 ноября. Винник подтвердил РБК внесение поправки. Источники издания отметили, что разрыв отношений между Москвой и Киевом не входит в планы администрации украинского президента. По словам собеседников издания, такая мера может нанести ущерб переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе, которые ведут спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер и представитель президента России Владислав Сурков.

В свою очередь, источники газеты в ​администрации Петра Порошенко рассказали, что украинская общественность «четко» просит разорвать отношения с Россией, поэтому у президента не будет «иного выхода, кроме как поддержать поправку». Источник «Коммерсанта» в украинском МИД добавил, что после принятия закона в Верховной Раде указ о разрыве дипломатических отношений должен подписать лидер страны, потому что он отвечает за внешнеполитическую деятельность государства.

Теги: Россия , Украина , дипломатические отношения , Верховная Рада
Главное
В Раде предложили вынудить Порошенко разорвать дипотношения с Россией Политика
Материалы по теме
В Раде предложили вынудить Порошенко разорвать дипотношения с Россией Политика
Кремль оценил находящийся в Раде законопроект о реинтеграции Донбасса Политика
Порошенко предложил Раде закрепить в законе «факт российской агрессии» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку