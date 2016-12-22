В Тульской области за взятки осудили экс-начальника колонии

Экс-начальник исправительной колонии №6 в Тульской области получил три года и три месяца тюрьмы за взяточничество. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По версии следствия, с апреля по август 2016 года начальник колонии получал взятки в обмен на разрешение осужденным торговать продуктами между собой и пользоваться мобильными телефонами. Родственники осужденных переводили деньги на карту тещи начальника колонии. Следователи утверждают, что мужчина использовал банковскую карту втайне от родственницы.

Всего он завладел 168 тыс. руб. Также в августе 2016 года начальник колонии получил 100 тыс. руб. «за предоставление одному из осужденных привилегированных полномочий относительно других осужденных».

Суд признал 46-летнего мужчину виновным в совершении преступлений по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Его взяли под стражу в здании суда.