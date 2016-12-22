На серой ветке метро произошел сбой в движении поездов

Сбой в движении поездов произошел на северном участке серой ветки метро. Об этом говорится в сообщении Московского метро в Twitter.

Инцидент произошел в 17:22 мск. В 17:26 мск движение поездов начали вводить в график.

По данным «Интерфакса», инцидент с пассажиром произошел на станции «Отрадное». Следовавший в центр столицы поезд наполовину выехал из тоннеля и остановился. У него разбито лобовое стекло. Пассажиров не выпускают из поезда. По словам очевидцев, перед остановкой был слышен звук удара.