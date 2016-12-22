Коломойский подал иск к Нацбанку Украины о защите деловой репутации

Украинский миллиардер и экс-владелец Приватбанка Игорь Коломойский обратился в Печерский суд Киева с иском против Нацбанка Украины, сообщают «Украинские новости». Предприниматель требует защитить его честь, достоинство и деловую репутацию.

Помимо Нацбанка, ответчиками по иску являются ООО «Риботто», физлицо Тарас Мирошник, ООО «Редакция газеты «Закон и Бизнес», ООО «Информационное агентство «Интерфакс-Украина», ООО «Киевский институт проблем управления им. Горшенина». Суть иска не раскрывается, исковое требование суд пока не опубликовал.

Приватбанк, одним из основателей которого являлся Коломойский, в декабре 2016 года был национализирован. После этого, в апреле 2017 года, прокуратура Украины обвинила Коломойского в растрате средств, которые были переданы Нацбанком Приватбанку для рефинансирования. По версии следствия, банк на заведомо невыгодных условиях заключил десять договоров с различными компаниями. Поручителем по сделкам выступила компания «Приватофис», учредителями которой являются близкие к Коломойскому предприятия.