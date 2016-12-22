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СМИ узнали о заморозке счетов задержанных чиновников в Саудовской Аравии
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СМИ узнали о заморозке счетов задержанных чиновников в Саудовской Аравии
Бизнес, 16:03
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СМИ узнали о заморозке счетов задержанных чиновников в Саудовской Аравии

Центробанк Саудовской Аравии поручил кредитным организациям королевства заморозить счета десятков чиновников и бизнесменов, которые пока не находятся под арестом по делу о коррупции. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

По словам собеседников агентства, Центробанк подготовил список из сотни лиц, чьи счета в скором времени должны быть заморожены. Также под угрозой заморозки оказались около $33 млрд., которые принадлежат ранее задержанным богатейшим членам королевской семьи и чиновникам. Ранее о том, что саудовские банки начали замораживать счета подозреваемых в коррупции, сообщал Reuters со ссылкой на источники.

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Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд 4 ноября издал указ о борьбе с коррупцией и создании верховного комитета по борьбе с ней во главе с наследным принцем. После этого телеканал Al Arabiya сообщил о задержании 11 членов королевской семьи, а также десятков чиновников и бизнесменов. Число задержанных, по неподтвержденным данным, составило около 40 человек.

По данным высокопоставленного источника Reuters, их подозревают в коррупции, отмывании денег, злоупотреблении положением и растрате бюджетных средств. На фоне задержаний стоимость марки нефти Brent поднялась до $64,03 за барр. и обновила максимум впервые с июня 2015 года.
Теги: Саудовская Аравия , задержание , заморозка счетов , Коррупция
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