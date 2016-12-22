Пенсионный фонд Минца потерял 2,7 млрд руб. из-за вложений в «Открытие»

Негосударственный пенсионный фонд «Будущее» Бориса Минца отчитался о чистом убытке в 2,7 млрд руб. Причиной потерь стало вложение в бумаги «ФК Открытие» и «Росгосстраха»

Борис Минц (Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»)

Согласно отчетности НПФ «Будущее», за девять месяцев 2017 года (по состоянию на 30 сентября) совокупный убыток фонда составил 2,7 млрд руб., а результат инвестиционной деятельности — 0,9 млрд руб.

В отчетности отмечается, что негативное влияние на результаты оказала переоценка акций «ФК Открытие» и «Росгосстраха». Без учета отрицательной переоценки бумаг этих компаний в третьем квартале 2017 года прибыль НПФ «Будущее» составила бы 3 млрд руб., а результаты инвестиционной деятельности — 4,6 млрд руб.

НПФ «Будущее» владеет 4,09% акций «ФК Открытие», а также долей в страховой компании «Росгосстрах» (доля владения не раскрывается).

Рост котировок акций из портфеля НПФ «Будущее» составил 4%, однако, как отмечает фонд, если бы не санация «ФК Открытие», он составлял бы 10,5% — при том, что индекс ММВБ потерял 9% стоимости за девять месяцев 2017 года.

По данным отчетности, клиентами НПФ «Будущее» являются 4,5 млн человек. Активы фонда составляют 296,4 млрд руб. (третье место после НПФ Сбербанка и НПФ «Газфонд»).

Результаты деятельности «Будущего» «находятся под значительным влиянием рыночной ситуации, сложившейся вокруг банка «Открытие», отметил гендиректор фонда Николай Сидоров. Он указал, что если ЦБ не откажется от сценария со списанием капитала банка, то НПФ «минимум до конца 2017 года будет находиться под давлением этого фактора».

26 октября НПФ «Будущее» подал иск к банку «Траст» (санировался «Открытием» и сейчас перешел на санацию ЦБ). Сумма иска составила 12,5 млрд руб. (столько составят потери от владения 4,1% акций «ФК Открытие», если ЦБ спишет капитал банка в рамках санации). За несколько дней до ввода в «Открытии» временной администрации «Траст» выкупил акции «ФК Открытие» у НПФ РГС (4,97% банка), НПФ электроэнергетики (4,86%) и НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» (2,99%). После этого «Траст» и аффилированные с ним лица стали владельцами 75% акций «ФК Открытие» и должны были сделать оферту о выкупе акций миноритариям, однако это сделано не было, указывает истец. «Если бы сделали, мы бы тоже продали», — говорил агентству Reuters сын Бориса Минца и член совета директоров НПФ «Будущее» Дмитрий Минц.