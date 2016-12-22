На Красной площади отпраздновали годовщину парада 1941 года

На Красной площади отпраздновали годовщину парада 7 ноября 1941 года, передает ТАСС.

В день годовщины на Красной площади прошла реконструкция парада, участники которого в 1941 году направились на защиту Москвы. В торжественных мероприятиях приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, в том числе и участники парадов 1941 года и Парада Победы 1945 года.

На Красную площадь в рамках реконструкции вышли около 5 тыс. человек. Маршем по центру столицы прошли военнослужащие, кавалерийская группа Президентского полка ФСО России, кадеты и суворовцы. После окончания торжеств на Красной площади откроется выставка военной техники под открытым небом.

Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года был организован в условиях наступления немецких войск на Москву. В этот момент столица находилась на осадном положении. Сразу после парада многие подразделения, принявшие участие в торжественном марше, направились на фронт.