Власти Индонезии отказались от намерения заблокировать WhatsApp

Власти Индонезии заявили об отказе от планов заблокировать мессенджер ​WhatsApp, сообщает Reuters. В официальном заявлении подчеркивается, что власти страны удовлетворены теми мерами, которые приняла по их требованию команда приложения.

«Ну увидели, что то, что мы просили, было сделано. Мы не будем их блокировать, потому что они ответили на наш запрос», — цитирует агентство слова Сэмуела Пангерапана, главы министерства коммуникаций и информации.

О возможной блокировке мессенджера власти страны заявили 6 ноября, в понедельник. Причиной стало распространение с его помощью «непристойных» GIF-изображений. Тогда Пангерапан подчеркнул, что его ведомство уже трижды направляло в компанию жалобы на подобный контент.

В то же время в WhatsApp заявили, что не могут контролировать загрузку изображений пользователями, поскольку все сообщения зашифрованы, а GIF-файлы попадают в переписку благодаря сторонним приложениям, которые устанавливают пользователи. В их числе портал Viva называет Tenor и Giphy. Тем не менее BBC Indonesia сообщает, что к 7 ноября сообщения с GIF-изображениями оказались недоступны в мессенджере.

Vivа уточняет, что в борьбу с «непристойными» изображениями включились и приложения, которые позволяют вставить в сообщение в WhatsApp GIF-файлы. Так, разработчики Tenor пообещали усилить фильтрацию загружаемых файлов, чтобы не допустить попадания в чаты порнографических изображений.