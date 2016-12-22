Суд в Кемерево оштрафовал «по ошибке» избившего школьника мужчину

Суд в Кемерево оштрафовал 54-летнего местного жителя, избившего 10-летнего школьника на территории гимназии. Об этом говорится на сайте районного управления МВД.

Ранее родители мальчика сообщили в полицию, что на территории школы неизвестный напал на их сына.

По данным полиции, нападавшим оказался отец ученицы той же гимназии. Девочка упала с лестницы и ошибочно решила, что ее толкнул с лестницы одноклассник, на что она пожаловалась своему отцу. «Не разобравшись в ситуации, мужчина остановил мальчика во дворе и при других детях начал ругать его, дергать за ухо, после чего ударил по лицу», — сказано в сообщении.

По факту произошедшего на нарушителя был составлен административный протокол по ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои». Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в 5 тыс. руб.