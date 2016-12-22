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Синоптики пообещали затяжные дожди в Москве на выходных
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Синоптики пообещали затяжные дожди в Москве на выходных
Общество, 10:31
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Синоптики пообещали затяжные дожди в Москве на выходных

В субботу и воскресенье (11 и 12 ноября) в Москве ожидаются затяжные дожди, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Температура воздуха в выходные будет 3–8 градусов, что выше климатической нормы на 5–6 градусов. По сути, мы будем отброшены назад в середину октября, то есть отставать от календаря практически на целый месяц», — рассказал специалист.

По словам Тишковца, в среду и четверг будет солнечно, без осадков, днем до 3–6 градусов. «С приближением выходных погода станет портиться. В пятницу днем уже будут небольшие осадки, а с приходом выходных осадки перейдут в устойчивую дождевую фазу», — добавил он.

Теги: Москва , дожди , Погода
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