Синоптики пообещали затяжные дожди в Москве на выходных

В субботу и воскресенье (11 и 12 ноября) в Москве ожидаются затяжные дожди, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Температура воздуха в выходные будет 3–8 градусов, что выше климатической нормы на 5–6 градусов. По сути, мы будем отброшены назад в середину октября, то есть отставать от календаря практически на целый месяц», — рассказал специалист.

По словам Тишковца, в среду и четверг будет солнечно, без осадков, днем до 3–6 градусов. «С приближением выходных погода станет портиться. В пятницу днем уже будут небольшие осадки, а с приходом выходных осадки перейдут в устойчивую дождевую фазу», — добавил он.