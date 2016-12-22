СК возбудил дело после крушения самолета Ан-2 в Амурской области

После крушения пассажирского самолета Ан-2 в Приамурье, при котором погиб пилот, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщил руководитель следственного отдела Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР Андрей Самарин.

Дело завели по ч.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена)», — уточнил он. Специалисты устанавливают обстоятельства и причины случившегося, добавил Самарин.

Самолет Ан-2 разбился в аэропорту послека Экимчан в Амурской области в ночь на 7 ноября. Пилот выявил неисправность сразу после взлета, после чего принял решение совершить посадку, однако не дотянул до взлетно-посадочной полосы. Самолет потерпел крушение и загорелся. На борту находилось два пилота, один из которых погиб. Второго пилота спасателям удалось вызволить из-под горящих обломков, от госпитализации он отказался.

Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности сообщал, что Ан-2 принадлежит компании «Зодиак Групп», он находился в аренде у авиакомпании «Дальтрансаэро».