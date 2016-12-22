В Амурской области разбился самолет Ан-2

В Амурской области в аэропорту поселка Экимчан разбился пассажирский самолет Ан-2, сообщил ТАСС представитель пресс-службы главного управления МЧС по региону Денис Долинин.

По его словам, самолет совершил жесткую посадку, и при посадке загорелся. «На место выехали пожарные расчеты пожарной части поселка Экимчан, на месте происшествия работает оперативная группа», — сказал он.

Источник агентства в экстренных службах рассказал, что в результате крушения погиб один из пилотов. По его словам, пассажиров на борту не было.

Как сообщила агентству «Интерфакс» исполняющая обязанности главы Селемджинского района Лариса Асадчая, Ан-2 летел заказным рейсом в село Удское Хабаровского края. «Самолет, как меня проинформировали на месте, взлетел, сделал круг и, видимо, по причине какой-то поломки развернулся, чтобы сеть обратно на взлетно-посадочную полосу», — рассказала она.

Асадчая добавила, что на борту находилось два человека. По ее словам, пилоты не дотянули до взлетно-посадочной полосы около 100 м, и самолет упал между домами. «Один член экипажа успел выскочить, а второй был в самолете, когда тот загорелся», — сказала она.