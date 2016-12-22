Первый вице-губернатор Приморского края ушел в отставку

Первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев покинул свой пост, сообщается на официальном сайте администрации региона.

В сообщении отмечается, что Усольцев уволился по собственному желанию. Соответствующий приказ подписал временно исполняющий обязанности губернатора края Андрей Тарасенко, отметили в администрации Приморского края.

«Исполнять обязанности первого первого заместителя главы региона в рамках перераспределения полномочий будет вице-губернатор Алексей Сухов», — говорится в сообщении.

Василий Усольцев курировал в краевой администрации вопросы транспорта и дорожного хозяйства, промышленности, лицензирования и торговли, а также гражданской защиты. Ранее в зону его ответственности также входили вопросы экономики и развития предпринимательства, земельных и имущественных отношений.