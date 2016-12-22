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Фальшивую версию WhatsApp скачали более 1 млн пользователей
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Фальшивую версию WhatsApp скачали более 1 млн пользователей
Общество, 06 ноя, 23:46
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Фальшивую версию WhatsApp скачали более 1 млн пользователей

Фальшивую версию мессенджера WhatsApp скачали свыше 1 млн пользователей до того, как ее удалили из Google Play Store, сообщает Би-би-си.

Участники форума на Reddit, как отмечает телеканал, рассказали, что фальшивая версия могла загружать определенные программы на устройства пользователей, а также содержала рекламу.

Создатели этой версии смогли сделать так, чтобы она выглядела как настоящая, которую разработала компания WhatsApp Inc, пишет Би-би-си. Они использовали то же название, но заменили пробел другим символом. Для пользователей этот символ выглядит также, как пробел.

Пользователи, которые установили настоящую версию мессенджера, не пострадали. Как отмечает телеканал, ранее компании Google неоднократно приходилось удалять из Play Store вредоносные приложения.

В 2015 году Google заблокировала программу, которая отправляла с телефонов СМС по завышенному тарифу, сообщало Би-би-си. Сообщения программа отправляла под видом монитора батареи смартфона.

Теги: WhatsApp , Google Play Store
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