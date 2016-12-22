Украинская компания заявила о прекращении водоснабжения Луганской области

Украинская компания «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО) заявила, что с понедельника 6 ноября жители Луганской области останутся без водоснабжения из-за долгов водоканала. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на заявление компании.
По информации телеканала, будет обесточена Петровская насосная станция Попаснянского водоканала, который обеспечивает водой жителей Луганской области. В сообщении ЛЭО отмечается, что руководство компании неоднократно обращалось к правительству с просьбой прекратить поставки на территорию области, однако реакции не следовало.
По состоянию на 6 ноября долги составляют почти 157 млн грн (340,2 млн руб.) и продолжают расти, уточнили в ЛЭО. В компании пояснили, что такая сумма сформировалась из-за долгов самопровозглашенной Луганской народной республики.
Как уточнил замглавы министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала, речь идет о долгах за 2015-2016 годы. «Ситуация действительно непростая. Во время минских переговоров неоднократно поднимался этот вопрос», — сказал он. При этом Тука отметил, что, «по данным Министерства, долги сейчас не нарастают, ежемесячно идет расчет текущего уровня потребления воды».
Он добавил, что решение энергетического объединения было введено без согласования с центральными властями. «Исходя из того, что изначально руководство этой компании игнорировало требования правительства Украины по перерегистрации на контролируемой территории, владельцем этого предприятия является господин [Константин] Григоришин». — сказал Тука. По его мнению, Григоришин «дерзко и нагло игнорирует рекомендации, пожелания, распоряжения центральных властей». «Я более 2 лет постоянно обращаюсь к руководству государства с предложением или национализировать эту компанию, или ввести внешнее управление», — подчеркнул он.
Предприятие «Луганское энергетическое объединение» обеспечивает электроэнергией территорию Луганской области. В состав технической базы компании входят высоковольтные сети, подстанции, распределительные сети, воздушные и кабельные линии, а также трансформаторные подстанции.