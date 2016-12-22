Украинская компания заявила о прекращении водоснабжения Луганской области

Украинская компания «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО) заявила, что с понедельника 6 ноября жители Луганской области останутся без водоснабжения из-за долгов водоканала. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на заявление компании.

По информации телеканала, будет обесточена Петровская насосная станция Попаснянского водоканала, который обеспечивает водой жителей Луганской области. ​В сообщении ЛЭО отмечается, что руководство компании неоднократно обращалось к правительству с просьбой прекратить поставки на территорию области, однако реакции не следовало.

По состоянию на 6 ноября долги составляют почти 157 млн грн (340,2 млн руб.) и продолжают расти, уточнили в ЛЭО. В компании пояснили, что такая сумма сформировалась из-за долгов самопровозглашенной Луганской народной республики.

Как уточнил замглавы министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала, речь идет о долгах за 2015-2016 годы. «Ситуация действительно непростая. Во время минских переговоров неоднократно поднимался этот вопрос», — сказал он. ​При этом Тука отметил, что, «по данным Министерства, долги сейчас не нарастают, ежемесячно идет расчет текущего уровня потребления воды».

Он добавил, что решение энергетического объединения было введено без согласования с центральными властями. «Исходя из того, что изначально руководство этой компании игнорировало требования правительства Украины по перерегистрации на контролируемой территории, владельцем этого предприятия является господин [Константин] Григоришин». — сказал Тука. По его мнению, Григоришин «дерзко и нагло игнорирует рекомендации, пожелания, распоряжения центральных властей». «Я более 2 лет постоянно обращаюсь к руководству государства с предложением или национализировать эту компанию, или ввести внешнее управление», — подчеркнул он.

Предприятие «Луганское энергетическое объединение» обеспечивает электроэнергией территорию Луганской области. В состав технической базы компании входят высоковольтные сети, подстанции, распределительные сети, воздушные и кабельные линии, а также трансформаторные подстанции.