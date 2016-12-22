В Боснии и Герцеговине открыли памятник Виталию Чуркину

В общине Восточное Новое Сараево в Республике Сербской Боснии и Герцеговины открыли памятник бывшему постпреду России в ООН Виталию Чуркину. Об этом говорится в сообщении посольства России в Боснии и Герцеговине.

Памятник представляет из себя доску на черном постаменте с портретом и ФИО постпреда и годами жизни. Также на памятнике присутствует надпись: «Спасибо за русское нет». Инициатором установки памятника стала боснийско-сербская неправительственная организация «Восточная Альтернатива» при поддержке посольства России в республике.

По словам посла России в Боснии и Герцеговине Петра Иванцова, открытие памятника Чуркину стало «значимым событием». «Виталий Иванович в качестве специального представителя президента Российской Федерации внес большой вклад в прекращение войны в Боснии и Герцеговине, политическое урегулирование в этой стране, процесс стабилизации и ее постконфликтного развития», — сообщил Иванцов, передает «РИА Новости».

Он также выразил благодарность властям Республики Сербской Боснии и Герцеговины «за эту инициативу, символизирующую дружеский характер наших отношений». В июне президент республики Милорад Додик посмертно наградил Чуркина Орденом знамени Республики Сербской с серебряным венком.

Виталий Чуркин скончался 20 февраля 2017 года в Нью-Йорке из-за сердечного приступа. Похороны постпреда состоялись 24 февраля на Троекуровском кладбище в Москве.