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Полиция Германии захватила взявшего в заложники чиновницу мужчину
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Полиция Германии захватила взявшего в заложники чиновницу мужчину
Общество, 17:53
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Полиция Германии захватила взявшего в заложники чиновницу мужчину

В ФРГ полиция захватила 28-летнего мужчину, который утром 6 ноября захватил в заложницы сотрудницу отдела по делам защиты детей в немецком городе Пфаффенхофен-на-Ильме в федеральной земле Бавария. Об этом сообщает Bild.

По данным издания, женщина получила небольшое ранение, ее здоровью ничто не угрожает. Полиция также сняла оцепление с района. Ранее сообщалось, что вооруженный ножом мужчина взял в заложники 31-летнюю чиновницу. Полицейские оцепили здание и выставили на крышах близлежащих домов снайперов.

По данным телерадиокомпании BR24, нападение может быть связано с вопросом опеки над детьми. Мотивы мужчины выясняются. По данным полиции, нападавший проживал в Ингольштадте.

Теги: Германия , нападение , заложники , мужчина с ножом
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