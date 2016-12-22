Пресс-служба Усманова отвергла связь покупки акций Facebook и «Газпрома»

Сообщения СМИ о том, что для покупки акций Facebook инвестфонд бизнесмена Юрия Мильнера использовал средства, выделенные одной из структур «Газпрома», которую в тот момент возглавлял Алишер Усманов, не соответствуют действительности, заявили РБК в пресс-службе Усманова.

«Все инсинуации в отношении якобы использования г-ном Усмановым в личных целях средств «Газпрома» являются лживыми и не соответствуют действительности. Г-н Усманов и аффилированные с ним компании всегда не только соблюдают букву и дух закона, но и действуют в строгом соответствии с принципами корпоративного управления и этическими нормами», — говорится в сообщении пресс-службы.

В документе также подчеркивается, что Усманов и его компании «оставляют за собой право использовать все доступные юридические средства защиты своих законных прав и интересов».

5 ноября «Новая газета» со ссылкой на данные расследования из документов юридической компании Appleby о так называемых «райских офшорах» сообщила, что на покупку инвестфондом Мильнера акций Facebook «пошли деньги офшорной фирмы газпромовской «дочки», которую в то время возглавлял Усманов».