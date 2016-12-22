Суд не дал Сбербанку взыскать $55,7 млн с «Украинских железных дорог»

Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал во взыскании с «Украинских железных дорог» (Укрзализныця) почти 1,5 млрд грн (около $55,7 млн) в пользу украинской «дочки» Сбербанка. Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры Киева.

В сообщении указывается, что ПАО «Сбербанк» (Киев) обратилось в Хозяйственный суд Киева с требованием взыскать $55,7 млн по кредитному договору, заключенному между банком и государственным предприятием «Донецкая железная дорога» еще в 2011 году.

Однако это предприятие уже не работает, поэтому кредитная организация решила взыскать деньги с «Укрзализныця». После этого к рассмотрению дела «с целью защиты интересов государства и предупреждения незаконного взыскания значительной суммы средств» присоединилась прокуратура Киева.

Хозяйственный суд Киева 20 марта 2017 года отказал «дочке» Сбербанка в иске к «Укрзализныця», однако банк подал апелляционную жалобу в Киевский апелляционный хозяйственный суд. «Сегодня постановлением суда апелляционной инстанции, который согласился с доводами столичной прокуратуры, апелляционная жалоба банка оставлена ​​без удовлетворения, а решение Хозяйственного суда — без изменений», — указывается в сообщении прокуратуры.