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Зюганов пообещал дать отпор «болтовне» о перезахоронении Ленина
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Зюганов пообещал дать отпор «болтовне» о перезахоронении Ленина
Политика, 14:05
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Зюганов пообещал дать отпор «болтовне» о перезахоронении Ленина

Попытка перезахоронить Ленина вызовет массовые беспорядки и должна быть пресечена. Об этом, как передает «Интерфакс», заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов.

«Всякая болтовня о том, чтобы перезахоронить Ленина, ничего под собой не имеет, кроме попытки столкнуть на Красной площади поколения и организовать в стране массовые беспорядки», — заявил лидер коммунистов.

Зюганов подчеркнул, что его сторонники готовы дать отпор попыткам перезахоронить основателя советского государства. «Мы официально заявили, что мы никаким этим проискам не дадим состояться, мы их просто погоним оттуда», — заявил он.

Лидер КПРФ в общении с журналистами также призвал «людей, живущих на Кавказе», уважать волю тех, кто захоронил Ленина в мавзолее. Таким образом он ответил на слова главы Чечни Рамзана Кадырова, обратившегося ранее к проблеме захоронения тела вождя.

«Когда люди, которые живут на Кавказе, заявляют о том, что надо пренебречь мнением наших отцов и дедов... Отцы и деды на съезде приняли решение — так захоронить Ленина. А потом подтвердили все без исключения советы, которые были на территории страны», — сказал Зюганов. Он напомнил о кавказских традициях, предписывающих уважать могилы предков, и призвал «уважать лучшие традиции, в том числе великой советской эпохи».

Кадыров 2 ноября в своем телеграм-канале поднял вопрос о перезахоронении основателя СССР. Он призвал перестать «глазеть на труп Ленина» и предать тело земле. При этом глава Чечни предложил дать возможность вынести окончательное решение по этому вопросу президенту России Владимиру Путину.

Теги: Геннадий Зюганов , Владимир Ленин , мавзолей
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