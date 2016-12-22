В Сети появилось видео с места пожара на северо-востоке Москвы
Общество, 13:14
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В Сети появилось видео с места пожара на северо-востоке Москвы
В Сети появилось видео с места пожара на севере Москвы, при котором погибли шесть человек. Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.
На кадрах видны работа экстренных служб и сама сгоревшая бытовка, где погибли люди. На месте находятся сотрудники МЧС, скорой помощи и следователи.
Пожар на Складочной улице в Москве произошел в ночь на 6 ноября. Загорелась бытовка, в которой находились пять мужчин и одна женщина. По данным полиции, их смерть наступила из-за отравления продуктами горения. Следственный комитет проводит проверку в связи с инцидентом.