В Киеве футбольные фанаты устроили массовую драку

В Киеве в массовой драке футбольных болельщиков приняли участие более 100 человек, заявили в пресс-службе полиции столицы Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы киевских правоохранителей в Facebook.

Как заявили в ведомстве, когда полиция — сотрудники Голоссевского управления и спецназ — прибыла на место драки, ее участники начали разбегаться. Тем не менее, правоохранители смогли задержать около 30 фанатов. Их отправили в управление полиции для дачи объяснений.

Как сообщает УНИАН, драка произошла между фанатами киевского «Динамо» и одесского «Черноморца».

Ранее телеканал «112.Украина» сообщал, что футбольные фанаты и представители «патриотических» организаций 5 ноября прошли маршем по улицам Киева в поддержку задержанных властями непризнанной ЛНР луганских «ультрас».