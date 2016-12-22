В ДТП на Варшавском шоссе погиб один человек
Общество, 03:03
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В ДТП на Варшавском шоссе погиб один человек
Жертвой столкновения грузовика Hyundai Porter с двумя легковыми автомобилями на Варшавском шоссе стал один человек, заявили в столичном ГИБДД. Об этом сообщает ТАСС.
«В районе дома 36 по Варшавскому шоссе грузовичок Hyundai Porter задел две автомашины. От удара он опрокинулся на бок», — рассказали агентству.
Как добавили в ведомстве, водитель грузовика погиб. В легковых машинах никто не пострадал. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.