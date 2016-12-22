В Крыму отреагировали на претензии Киева по реставрации Ханского дворца

Россия единственная страна, которая решила сохранить Ханский дворец Бахчисарая в Крыму, заявила директор Музея истории и культуры крымских татар Мерьем Сейтумерова, комментируя информацию о том, что Украина отправился в ЮНЕСКО запрос и попросил помочь прекратить реставрационные работы во дворце. Об этом сообщает ТАСС.

Сейтумерова отметила, что сейчас ведется реставрация главного корпуса и мечети, и останавливать работы нельзя. Она сравнила объекты с человеком, когда ему делают операцию, которую нужно довести до конца, иначе человек умрет. «Украина, очевидно, хочет получить какие-то политические дивиденды от своих заявлений, но нашему дворцу от этого не легче. Сейчас единственное государство, которое озаботилось сохранностью дворца, — это Россия», — отметила директор музея.

Как сообщается на сайте украинского Министерства культуры, ведомство выразило возмущение реставрационными работами Ханского дворца, которые украинская стороны называет «незаконными». По данным Минкультуры, во время замены черепицы и дубовых балок на Великой Ханской мечети были повреждены росписи XVIII века. Также по данным украинского ведомства, на фасаде здания появились трещины и обвалилась штукатура «из-за применения техники для мытья», которая использует для очистки фаса струю воды под большим давлением. «Этой же техникой пользовались и для мытья Фонтана слез (Александровского фонтана) и Катериновской мыльне, из-за чего указанные памятники также были повреждены», — говорится в сообщении Министерства культуры Украины.

Также в ведомстве сообщили, что все работы делают сотрудники, у которых нет опыта в сфере реставрации. «Это свидетельствует о циничном нарушение не только суверенных прав нашего государства, но и положений таких международных актов, как Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта», — говорится в заявлении украинского Министерства культуры.