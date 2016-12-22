В Совфеде назвали условия возможного размещения военных баз на Кубе

Глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев заявил о необходимости размещения российских военных баз на Кубе и во Вьетнаме в случае «эскалации американской агрессии» и дальнейшего расширения присутствия США к границам России. Сообщил он «РИА Новости».



«Их нужно предпринять [шаги к размещению] только в случае эскалации американской агрессии, дальнейшего расширения их присутствия по соседству с нами», — сказал он. Бондарев отметил, что размещение российской военной базы на Кубе, « на Острове свободы, в самом американском подбрюшье, в условиях усиления американской агрессии» отвечало бы интересам «международной безопасности».



Глава оборонного комитета Совета Федерации не исключил, что Россия вернется в Латинскую Америку на фоне усиления напряженности в мире и «откровенного вмешательства во внутренне дела» стран-союзников Москвы. Он подчеркнул, что шаги России на Кубе должны быть согласованы с местными властями. Бондарев посоветовал также «подумать и о возвращении российского ВМФ во Вьетнам», но только с разрешения Ханоя.



В октябре 2016 года замглавы Минобороны России Николай Панков заявил, что ведомство рассматривает возможность возвращения российских военных баз на Кубу и Вьетнам. По его словам, Министерство обороны занимается этим вопросом.



Комментируя слова Панкова, в Кремле сказали, что из-за изменений в международной обстановке страны должны предпринимать действия, основываясь на своих интересах. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что «последние два года внесли вообще в международные дела и в режим международной безопасности существенные коррективы». Он отметил, что на вопрос о российских базах на Кубе и Вьетнаме могут ответить в Министерстве обороны.



Советский радиоэлектронный центр в Лурдесе на Кубе был сдан в эксплуатацию в 1967 году. Он служил базой для радиоэлектронной разведки как СССР, так и России. В 2001 году Путин ликвидировал базу, а российские военные были выведены оттуда в августе 2002 года.

Вьетнам передал базу Камрань в безвозмездное пользование СССР в 1979 году. На ней базировалась 17-я оперативная эскадра ВМФ. Путин вывел эту военную базу в 2001 году.