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Угроза взрыва в Большом театре не подтвердилась
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Угроза взрыва в Большом театре не подтвердилась
Общество, 21:22
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Угроза взрыва в Большом театре не подтвердилась

​Угроза взрыва в Большом театре оказалась ложной. Об этом сообщили в администрации театра, передает ТАСС.

На данный момент театр работает в штатном режиме, сказал собеседник агентства. Он добавил, что ничего подозрительного обнаружить в здании театра не удалось. В проверке принимали участие три кинологических расчета со служебными собаками.

В воскресенье, 5 ноября, из-за сообщения о минировании был эвакуирован Большой театр. В пресс-службе театра рассказали РБК, что анонимный звонок об угрозе взрыва поступил после того, как на сцене закончились дневные спектакли. Из-за эвакуации театра был отменен концерт «Молот и Серп», который должен был проходить в Бетховенском зале.

Эвакуируй это: Москва после массовых звонков о минировании. Фотогалерея Еще 3 фото
Фотогалерея

В столице проходила проверка более 20 зданий после сообщений об угрозах взрыва, передавал ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По словам собеседника агентства, полиция проверяла торговые центры, магазины, кинотеатры, жилые дома, кафе, рестораны и гостиницы.

В беседе с РБК сотрудник кинотеатра «Космик», который находится в ТЦ «Галерея Атлантис», рассказал об эвакуации торгового центра. Также люди были выведены из ТЦ «Атриум», рассказал РБК его сотрудник. Корреспондент РБК сообщал об эвакуации ТЦ «Дисконт».

По словам источника «РИА Новостей», была произведена эвакуация торгового центра «Европейский». Он отметил, что из этого ТЦ и «Атриума» были выведены около 11 тыс. посетителей. Источник ТАСС отметил, что были также эвакуированы ТЦ «Охотный Ряд» и Outlet Village Белая Дача.

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на свой источник сообщало, что 500 человек вышли из кинотеатра «Космос» на Проспекте мира. Также поступило анонимное сообщение о минировании Музея архитектуры имени Шусева на улице Воздвиженка и ТЦ «Аэропорт». В результате из ТЦ «Аэропорт» были эвакуированы 300 человек. Также люди были выведены из кинотеатра «Факел» на востоке Москвы и из торгового ц​ентра «Дубровка».

Теги: Москва , эвакуация , Большой театр
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