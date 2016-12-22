В Калининградском зоопарке амурский тигр напал на сотрудницу

В Калининградском зоопарке на сотрудника напал амурский тигр. Об этом сообщается на сайте зоопарка. В пресс-службе учреждения рассказали ТАСС, что зверь атаковал женщину.

Как отмечается в сообщении, зоотехник из отдела «Хищные и ластоногие животные» вышла в уличный вольер, когда там находился амурский тигр по имени Тайфун. Животное набросилось на женщину. Посетители зоопарка с помощью криков, камней, столиков и скамеек находящегося рядом с вольером уличного кафе отвлекли тигра. Сотрудница успела спрятаться во внутреннее помещение.

После нападения животного женщина была госпитализирована в травматологическое отделение. Ее обследуют врачи. «Животное, которое, по всей видимости, также испытало сильный стресс, находится в своем вольере. Никаких мер в его отношении приниматься не будет», — говорится в сообщении зоопарка.

В пресс-службе регионального Минздрава сообщили ТАСС, что сотрудница зоопарка была госпитализирована в больницу скорой медицинской помощи с множественными ранами тела и конечностей. Врачи оценили ее состояние как стабильно тяжелое. Ее жизни ничего не угрожает.



В зоопарке рассказали агентству, что тигр раньше не проявлял агрессию. Ему 16 лет. В зоопарке отметили, что для тигра это «преклонный возраст», потому что в природе они доживают «максимум до 15 лет».

Следственный комитет начал доследственную проверку произошедшего, сообщается на сайте местного управления СК.