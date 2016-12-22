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В КНДР заявили о необходимости «приручить» Трампа физической силой
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В КНДР заявили о необходимости «приручить» Трампа физической силой
Политика, 16:16
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В КНДР заявили о необходимости «приручить» Трампа физической силой

Северокорейская государственная газета Rodong Sinmun в своей статье сообщила, что единственное, что может «приручить» американского президента, — это физическая сила. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Никто не может предсказать, когда Трамп сделает необдуманный шаг. Единственный путь, чтобы сдержать его от опрометчивого поступка, — это приручить его с помощью абсолютной физической силы», — пишет Rodong Sinmun. Издание отмечает, что Северная Корея готова мобилизовать все свои ресурсы и у США «не будет сил противостоять этому». «Мы снова предупреждаем окружение Трампа. Если они не хотят разбирать руины, не делайте необдуманные заявления», — отмечает газета.

В воскресенье, 5 ноября, президент США Дональд Трамп заявил, что «ни один диктатор не должен недооценивать американскую решимость». По его словам, американские военные занимают доминирующую позицию «в небе, на море, на земле и в космосе», а те, кто недооценил Вашингтон в прошлом, «пожалели об этом». Американский лидер подчеркнул, что американская армия получит скоро «намного больше» ресурсов, техники и финансирования, чем когда-либо.

В октябре директор ЦРУ Майк Помпео сообщил, что КНДР разрабатывает ядерное оружие на таком уровне, что вскоре оно позволит Северной Корее нанести удар по США. Он сказал, что ЦРУ работает над тем, чтобы предотвратить распространение ядерных технологий. Глава Центрального разведывательного управления США отметил, что КНДР нарастила свои возможности в области разработки ракет большой дальности. Помпео заявил, что США должны действовать в политической сфере так, «будто» КНДР «близка к созданию» такого оружия.

Теги: КНДР , Северная Корея , Дональд Трамп
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