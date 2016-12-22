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После избиения ребенка отчимом в Мурманской области возбудили дело
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После избиения ребенка отчимом в Мурманской области возбудили дело
Общество, 15:35
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После избиения ребенка отчимом в Мурманской области возбудили дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в результате побоев отчима малолетний ребенок попал в реанимацию в Мурманской области. Об этом сообщается на сайте местного управления СК. Дело было возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему лицу, заведомо для виновного находящемуся в беспомощном состоянии).

По версии следствия, ночью в субботу, 4 ноября, в городе Апатиты отчим, которого не устраивало поведение ребенка, ударил его несколько раз по голове. В результате его приемный сын был госпитализирован и находится в реанимации.

В сообщении отмечается, что мужчина задержан. Для оценки тяжести причиненного вреда ребенку отчимом была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Теги: Следственный комитет , Мурманская область , избиение воспитанников
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