В центре Москвы задержали несколько десятков человек

Полиция Москвы начала задерживать людей в районе Манежной площади и Тверской улицы. По разным данным, правоохранители задержали от нескольких десятков до более чем 200 человек

Фото: Антон Сергиенко / РБК

По меньшей мере 82 человека задержаны полицией в Москве в ходе несанкционированной акции, сообщает сайт правозащитного проекта «ОВД-Инфо».

По его данным​, в одном из автозаков на Манежной площади находятся 42 человека. По данным движения «Открытая Россия», на Манежной площади задержали по меньшей мере 50 человек. «Их [задержанных] как минимум больше 40. Задержанных на Манежке развозят в ОВД Китай-город и ОВД Тверской», — сообщила РБК координатор правозащитного проекта «Открытой России» Полина Немировская. На вопрос РБК о задержаниях в ГУ МВД по Москве сообщили, что «такой информации нет».

Фото: Антон Сергиенко / РБК

По данным ТАСС, в районе Манежной площади задержали более 50 человек. При досмотре у многих из них обнаружили ножи, кастеты и травматическое оружие. Полицейские перекрыли весь периметр Манежной площади, также частично ограничен вход и выход из метро «Охотный ряд» и «Площадь революции». Красная площадь также закрыта для входа. Позднее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил о более чем 200 задержанных в Москве.

«Меня действительно задержали, так как я обратился в полицию, потому что ко мне пристал какой-то человек, пытался меня преследовать, куда я, туда и он. Забрали его, а меня взяли, чтобы я пояснил ситуацию, что произошло. Меня отпустили, человек остался там. В данный момент в автозаке, в котором я находился, было не больше 20 человек Полиция очень адекватная, никаких жестких мер не предпринимает», — сообщил РБК активист движения SERB Александра Петрунько.

«Была информация о задержании женщины из «Артподготовки» Ольги Романовой, у нее был обыск дома и ее сейчас повезли в ФСБ», — сообщила РБК координатор правозащитного проекта «Открытой России» Полина Немировская.

В Санкт-Петербурге, по информации «Открытой России», задержаны еще четверо человек. По словам журналиста радио «Эхо Москвы» Арсения Веснина, полиция в Петербурге проводит контртеррористическую операцию. По данным «ОВД-Инфо», двое людей были задержаны в Красноярске и еще трое в Краснодаре.

ФСБ 3 ноября сообщила о пресечении деятельности «законспирированной ячейки экстремистской организации «Артподготовка» в Московском регионе. По данным ведомства, участники организации планировали провести «резонансные экстремистские акции в форме поджогов административных зданий с использованием зажигательных смесей и нападений на сотрудников полиции».

У задержанных активистов изъяли холодное оружие, маски, травматическое оружие и компоненты для приготовления «коктейлей Молотова». Также в Москве и Московской области провели более 20 обысков по делу участников организации «Артподготовка».