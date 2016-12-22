В центре Москвы задержали несколько десятков человек

По меньшей мере 82 человека задержаны полицией в Москве в ходе несанкционированной акции, сообщает сайт правозащитного проекта «ОВД-Инфо».
По его данным, в одном из автозаков на Манежной площади находятся 42 человека. По данным движения «Открытая Россия», на Манежной площади задержали по меньшей мере 50 человек. «Их [задержанных] как минимум больше 40. Задержанных на Манежке развозят в ОВД Китай-город и ОВД Тверской», — сообщила РБК координатор правозащитного проекта «Открытой России» Полина Немировская. На вопрос РБК о задержаниях в ГУ МВД по Москве сообщили, что «такой информации нет».
По данным ТАСС, в районе Манежной площади задержали более 50 человек. При досмотре у многих из них обнаружили ножи, кастеты и травматическое оружие. Полицейские перекрыли весь периметр Манежной площади, также частично ограничен вход и выход из метро «Охотный ряд» и «Площадь революции». Красная площадь также закрыта для входа. Позднее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил о более чем 200 задержанных в Москве.
«Меня действительно задержали, так как я обратился в полицию, потому что ко мне пристал какой-то человек, пытался меня преследовать, куда я, туда и он. Забрали его, а меня взяли, чтобы я пояснил ситуацию, что произошло. Меня отпустили, человек остался там. В данный момент в автозаке, в котором я находился, было не больше 20 человек Полиция очень адекватная, никаких жестких мер не предпринимает», — сообщил РБК активист движения SERB Александра Петрунько.
«Была информация о задержании женщины из «Артподготовки» Ольги Романовой, у нее был обыск дома и ее сейчас повезли в ФСБ», — сообщила РБК координатор правозащитного проекта «Открытой России» Полина Немировская.
В Санкт-Петербурге, по информации «Открытой России», задержаны еще четверо человек. По словам журналиста радио «Эхо Москвы» Арсения Веснина, полиция в Петербурге проводит контртеррористическую операцию. По данным «ОВД-Инфо», двое людей были задержаны в Красноярске и еще трое в Краснодаре.
ФСБ 3 ноября сообщила о пресечении деятельности «законспирированной ячейки экстремистской организации «Артподготовка» в Московском регионе. По данным ведомства, участники организации планировали провести «резонансные экстремистские акции в форме поджогов административных зданий с использованием зажигательных смесей и нападений на сотрудников полиции».
У задержанных активистов изъяли холодное оружие, маски, травматическое оружие и компоненты для приготовления «коктейлей Молотова». Также в Москве и Московской области провели более 20 обысков по делу участников организации «Артподготовка».
Вячеслав Мальцев родился в 1964 году в Саратове. Получив высшее юридическое образование, Мальцев некоторое время работал участковым инспектором, после чего основал охранное предприятие «Аллегро». В 1994 году стал депутатом Саратовской областной думы. В это время заместителями ее председателя были Вячеслав Володин и Валерий Рашкин. Мальцев сначала возглавил комитет по законности и борьбе с преступностью, а в 1996 году стал также заместителем председателя думы. Депутатом областной думы он оставался до 2007 года, работая в комитете по бюджетно-финансовой политике и налогам и на должностях секретаря и заместителя председателя думы. Кроме того, он оставался директором «Аллегро».
В 1999 году баллотировался в Госдуму, но не прошел. Тогда же политик оказался замешан в скандале, когда после анонимного сообщения его остановила полиция и нашла в машине оружие. Мальцев обвинил в случившемся губернатора Саратовской области Дмитрия Аяцкова, но суд признал эти заявления порочащими честь, достоинство и деловую репутацию главы региона. В начале 2000-х Мальцев был членом «Единой России», но вскоре вышел из рядов партии и, став ее противником, в 2006 году написал антипартийный манифест.
После неудачной попытки переизбраться в областную думу Мальцев стал проявлять активность в социальных сетях. В 2009 году он завел блог в Livejournal, а с конца 2011 года начал вести канал «Артподготовка» на YouTube. С 2013 года ролики на канале в YouTube начали выходить регулярно и в едином формате. Вокруг канала сформировалось политическое движение, ставившее целью проведение революции, назначенной на 5 ноября 2017 года.
В 2012 году Мальцев стал одним из учредителей партии «За нашу Родину», главной миссией которой в программе провозглашались «благоденствие и историческая вечность нации». СМИ сообщали, что в основу программы партии лег опубликованный в 2010 году манифест режиссера Никиты Михалкова «Право и правда», но сам он от партии дистанцировался. Председателем партии стал потомок и полный тезка поэта Михаил Юрьевич Лермонтов, а зарегистрирована она была в усадьбе «Середниково» в подмосковном поселке Фирсановка. Партия прекратила свое существование в 2013 году. Бывший председатель партии стал через год соучредителем московского отделения «Общероссийского народного фронта».
В 2016 году Мальцев принял участие в праймериз ПАРНАС и занял вторую после Михаила Касьянова строчку в федеральном списке партии на выборы в Госдуму. Главной целью он ставил импичмент для Владимира Путина, о чем заявлял в эфире федеральных каналов. Партия в Думу не прошла.
В марте и июне 2017 года Вячеслав Мальцев принимал участие в антикоррупционных митингах в Москве и неоднократно попадал под арест. В начале июля 2017 года стало известно, что политик покинул Россию из-за слухов о заведенном на него уголовном деле, а в октябре 2017 года суд заочно арестовал его по обвинению в призывах к экстремистской деятельности. Тогда же суд признал экстремистской и запретил деятельность движения «Артподготовка», сторонники которого разделяют взгляды Мальцева, представляющие собой смесь национализма и анархизма, и проявляют склонность к личным акциям «прямого действия».