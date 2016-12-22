Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,11 58,68 EUR Нал. 68,83 68,34 USD Бирж. 59,08 +0,92 EUR Бирж. 68,60 +0,80 USD ЦБ. 58,43 +0,34 EUR ЦБ. 68,08 +0,41 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 7535,83 +175,83 ММВБ 2081,15 +0,39% РТС 1109,38 -0,83% Brent 62,09 +2,29% DJIA 23539,19 +0,10% Nasdaq 6764,44 +0,74% FTSE 7560,35 +0,07%
В центре Москвы задержали несколько десятков человек
Лента новостей
В Днепре при взрыве гранаты пострадали пять сотрудников полиции 13:35, Общество В центре Москвы задержали несколько десятков человек 13:23, Общество В Харькове при обстреле автомобиля погиб водитель 12:53, Общество В Афганистане ликвидировали полевого командира «Талибана» 12:43, Политика СК возбудил дело после смерти трех человек от отравления газом под Тулой 12:14, Общество Москва и МКАД: 55 лет совместной жизни 12:14, Общество  Клинцевич призвал восстановить российскую военную базу на Кубе 12:04, Политика Болельщики «Халла» потребовали отставки Леонида Слуцкого 12:02, Спорт В Якутии с застрявшего во льдах парома эвакуировали более ста пассажиров 12:00, Общество Посол России рассказал о «деликатном» иске к США по дипсобственности 11:50, Политика Трампа назвали самым непопулярным за 70 лет президентом 11:35, Политика Адвокаты отца полковника Захарченко подали жалобу в Генпрокуратуру 11:26, Политика Сборная России представила форму на ЧМ-2018 по футболу 11:16, Спорт В Ижевске эвакуировали жилой дом из-за угрозы взрыва 10:57, Общество Уайлдер нокаутировал соперника за три минуты и защитил чемпионский титул 10:55, Спорт Боец Александр Емельяненко опубликовал посвященное Путину стихотворение 10:49, Общество СК начал проверку по факту нападения на фельдшера скорой помощи в Москве 10:42, Общество Два человека погибли в ДТП с автобусом в Красноярске 10:27, Общество Трамп обвинил Иран в запуске баллистической ракеты по Саудовской Аравии 10:15, Политика Трамп посоветовал «диктаторам» перестать «недооценивать» США 09:45, Политика Посол России в США рассказал о возможных темах встречи Путина и Трампа 09:17, Политика Всемирный банк дал четыре совета по проведению реформ 09:01, Экономика Число жертв тайфуна «Дэмри» во Вьетнаме выросло до 27 человек 08:49, Общество В Красноярском крае в результате ДТП погибли два человека 08:29, Общество Посол России в США рассказал об отказах членов конгресса беседовать с ним 08:20, Политика Пентагон оценил возможный сценарий военного конфликта с КНДР 08:17, Политика Среди задержанных саудовских эмиров оказался принц-миллиардер аль-Валид 08:04, Политика Посол России рассказал о контактах спецслужб Москвы и Вашингтона 07:01, Политика
В центре Москвы задержали несколько десятков человек
Общество, 13:23
0
В центре Москвы задержали несколько десятков человек
Полиция Москвы начала задерживать людей в районе Манежной площади и Тверской улицы. По разным данным, правоохранители задержали от нескольких десятков до более чем 200 человек
Фото: Антон Сергиенко / РБК

По меньшей мере 82 человека задержаны полицией в Москве в ходе несанкционированной акции, сообщает сайт правозащитного проекта «ОВД-Инфо».

По его данным​, в одном из автозаков на Манежной площади находятся 42 человека. По данным движения «Открытая Россия», на Манежной площади задержали по меньшей мере 50 человек. «Их [задержанных] как минимум больше 40. Задержанных на Манежке развозят в ОВД Китай-город и ОВД Тверской», — сообщила РБК координатор правозащитного проекта «Открытой России» Полина Немировская. На вопрос РБК о задержаниях в ГУ МВД по Москве сообщили, что «такой информации нет».

Фото: Антон Сергиенко / РБК

По данным ТАСС, в районе Манежной площади задержали более 50 человек. При досмотре у многих из них обнаружили ножи, кастеты и травматическое оружие. Полицейские перекрыли весь периметр Манежной площади, также частично ограничен вход и выход из метро «Охотный ряд» и «Площадь революции». Красная площадь также закрыта для входа. Позднее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил о более чем 200 задержанных в Москве.

«Меня действительно задержали, так как я обратился в полицию, потому что ко мне пристал какой-то человек, пытался меня преследовать, куда я, туда и он. Забрали его, а меня взяли, чтобы я пояснил ситуацию, что произошло. Меня отпустили, человек остался там. В данный момент в автозаке, в котором я находился, было не больше 20 человек Полиция очень адекватная, никаких жестких мер не предпринимает», — сообщил РБК активист движения SERB Александра Петрунько.

«Была информация о задержании женщины из «Артподготовки» Ольги Романовой, у нее был обыск дома и ее сейчас повезли в ФСБ», — сообщила РБК координатор правозащитного проекта «Открытой России» Полина Немировская.

В Санкт-Петербурге, по информации «Открытой России», задержаны еще четверо человек. По словам журналиста радио «Эхо Москвы» Арсения Веснина, полиция в Петербурге проводит контртеррористическую операцию. По данным «ОВД-Инфо», двое людей были задержаны в Красноярске и еще трое в Краснодаре.

ФСБ 3 ноября сообщила о пресечении деятельности «законспирированной ячейки экстремистской организации «Артподготовка» в Московском регионе. По данным ведомства, участники организации планировали провести «резонансные экстремистские акции в форме поджогов административных зданий с использованием зажигательных смесей и нападений на сотрудников полиции».

У задержанных активистов изъяли холодное оружие, маски, травматическое оружие и компоненты для приготовления «коктейлей Молотова». Также в Москве и Московской области провели более 20 обысков по делу участников организации «Артподготовка».

Вячеслав Мальцев и «Артподготовка»

Вячеслав Мальцев родился в 1964 году в Саратове. Получив высшее юридическое образование, Мальцев некоторое время работал участковым инспектором, после чего основал охранное предприятие «Аллегро». В 1994 году стал депутатом Саратовской областной думы. В это время заместителями ее председателя были Вячеслав Володин и Валерий Рашкин. Мальцев сначала возглавил комитет по законности и борьбе с преступностью, а в 1996 году стал также заместителем председателя думы. Депутатом областной думы он оставался до 2007 года, работая в комитете по бюджетно-финансовой политике и налогам и на должностях секретаря и заместителя председателя думы. Кроме того, он оставался директором «Аллегро».

В 1999 году баллотировался в Госдуму, но не прошел. Тогда же политик оказался замешан в скандале, когда после анонимного сообщения его остановила полиция и нашла в машине оружие. Мальцев обвинил в случившемся губернатора Саратовской области Дмитрия Аяцкова, но суд признал эти заявления порочащими честь, достоинство и деловую репутацию главы региона. В начале 2000-х Мальцев был членом «Единой России», но вскоре вышел из рядов партии и, став ее противником, в 2006 году написал антипартийный манифест.

После неудачной попытки переизбраться в областную думу Мальцев стал проявлять активность в социальных сетях. В 2009 году он завел блог в Livejournal, а с конца 2011 года начал вести канал «Артподготовка» на YouTube. С 2013 года ролики на канале в YouTube начали выходить регулярно и в едином формате. Вокруг канала сформировалось политическое движение, ставившее целью проведение революции, назначенной на 5 ноября 2017 года.

В 2012 году Мальцев стал одним из учредителей партии «За нашу Родину», главной миссией которой в программе провозглашались «благоденствие и историческая вечность нации». СМИ сообщали, что в основу программы партии лег опубликованный в 2010 году манифест режиссера Никиты Михалкова «Право и правда», но сам он от партии дистанцировался. Председателем партии стал потомок и полный тезка поэта Михаил Юрьевич Лермонтов, а зарегистрирована она была в усадьбе «Середниково» в подмосковном поселке Фирсановка. Партия прекратила свое существование в 2013 году. Бывший председатель партии стал через год соучредителем московского отделения «Общероссийского народного фронта».

В 2016 году Мальцев принял участие в праймериз ПАРНАС и занял вторую после Михаила Касьянова строчку в федеральном списке партии на выборы в Госдуму. Главной целью он ставил импичмент для Владимира Путина, о чем заявлял в эфире федеральных каналов. Партия в Думу не прошла.

В марте и июне 2017 года Вячеслав Мальцев принимал участие в антикоррупционных митингах в Москве и неоднократно попадал под арест. В начале июля 2017 года стало известно, что политик покинул Россию из-за слухов о заведенном на него уголовном деле, а в октябре 2017 года суд заочно арестовал его по обвинению в призывах к экстремистской деятельности. Тогда же суд признал экстремистской и запретил деятельность движения «Артподготовка», сторонники которого разделяют взгляды Мальцева, представляющие собой смесь национализма и анархизма, и проявляют склонность к личным акциям «прямого действия».

Авторы: Григорий Дубов, Екатерина Костина.
Теги: Москва , задержания , Полиция
Главное
Прокуратура РТ сочла незаконным обязательное изучение татарского языка Общество
Материалы по теме
Силовики провели более 20 утренних обысков по делу «Артподготовки» Политика
ФСБ заявила о поимке готовивших поджоги членов «Артподготовки» Мальцева Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку