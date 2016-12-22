В Якутии с застрявшего во льдах парома эвакуировали более ста пассажиров

Более ста пассажиров парома, следовавшего по маршруту Якутск — Нижний Бестях, были эвакуированы с судна, которое оказалось заблокировано льдами. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства Якутии.
«Паром застрял в районе села Техтюр, не дошел до места назначения 30–40 м из-за сильного шугохода. Более ста пассажиров смогли выбраться пешком по льду с помощью службы спасения. На пути по обоим берегам реки были организованы пункты обогрева», — заявил начальник отдела водного транспорта Минтранса Семен Коркин.
Он добавил, что с парома также вывезли человека, у которого случился приступ. Ему оказали медицинскую помощь. На борту парома остались 25 легковых и 12 грузовых автомобилей, а также водители машин. Им доставили продукты и воду, а также арктическое дизельное топливо.