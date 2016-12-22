Посол России в США рассказал о возможных темах встречи Путина и Трампа

Президент Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) могут обсудить борьбу с терроризмом и конфликты в Сирии и КНДР. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, передает «РИА Новости».

По его словам, «не надо быть ни политиком, ни дипломатом, чтобы понять, что главная проблема — это борьба с международным терроризмом». Антонов считает, что лидеры двух стран также могут обсудить, «как сделать все чтобы люди в Сирии начали жить спокойно, когда начнется политический процесс, как его ускорить».

По словам посла, на встрече Трампа и Путина также может подняться тема встречи различных групп сирийской оппозиции. «Ну и находясь в Азии, понятно, какие еще проблемы. Это проблема КНДР», — подчеркнул дипломат.

«Я считаю, что контакты между лидерами они всегда полезны. Если лидеры сядут вместе и поговорят, у них может очень широкая повестка дня для обсуждения», — добавил Антонов. По его словам, ожидания по грядущей встрече двух лидеров «позитивные».

Ранее Трамп выразил надежду на встречу с Путиным на полях саммита АТЭС, который пройдет с 6 по 11 ноября во вьетнамском Дананге. Он отметил, что США требуется помощь России в решении конфликта на Корейском полуострове.

Во время интервью на телеканале Fox News 3 ноября президент США подчеркнул важность грядущей встречи со своим российским коллегой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 ноября сообщил, что Путину и Трампу в ходе встречи необходимо обсудить ситуацию в Сирии.