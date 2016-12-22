Число жертв тайфуна «Дэмри» во Вьетнаме выросло до 27 человек

По меньшей мере 27 человек погибли в результате обрушившегося на Вьетнам тайфуна «Дамри», еще 22 человека пропали без вести. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.
Ранее сообщалось о 15 погибших в результате стихийного бедствия. Это уже 12-й по счету тайфун, обрушившийся на Вьетнам за 2017 год. Скорость ветра достигает 90 км/ч. Тайфун уже разрушил более 626 домов в центральных и южных районах республики, повредил более 40 тыс. зданий, оборвал десятки линий электропередач и повалил сотни деревьев. Более 30 тыс. человек были вынуждены покинуть районы, на которые обрушился тайфун.
В результате сильных дождей образовалось 30-км наводнение на федеральной трассе в центральной провинции Тхыатхьен-Хюэ. Тайфун также затопил более 40 тыс. гектаров сельскохозяйственных культур, включая рисовые и каучуковые плантации, а также поля, на которых выращивают сахарный тростник.
В спасательных работах принимают участие военные, которые используют танки для передвижения по затопленным районам. «Наводнение распространяется очень быстро», — заявил Динь Конг Хоа, заместитель командира военного гарнизона в провинциальном центре Нячанге.
Город Дананг, где с 6 по 11 ноября пройдет саммит Азитско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), расположен в 500 км от Нячанга. Дананг также пострадал от удара стихии. Власти города призвали жителей помочь ликвидировать последствия тайфуна перед приездом участников мероприятия. В саммите АТЭС примут участие президент США Дональд Трамп, президент Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и другие мировые лидеры.