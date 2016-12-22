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Посол России в США рассказал о возможных темах встречи Путина и Трампа

Всемирный банк дал четыре совета по проведению реформ

Число жертв тайфуна «Дэмри» во Вьетнаме выросло до 27 человек

В Красноярском крае в результате ДТП погибли два человека

Посол России в США рассказал об отказах конгрессменов беседовать с ним

Пентагон оценил возможный сценарий военного конфликта с КНДР

Среди задержанных саудовских эмиров оказался принц-миллиардер аль-Валид

Посол России рассказал о контактах спецслужб Москвы и Вашингтона

Лыжник Легков оспорит в суде решение о своей пожизненной дисквалификации

Трамп выразил надежду на встречу с Путиным в ходе азиатского турне

В России вступили в силу новые правила перевоза багажа и ручной клади

Трамп раскритиковал «страну самураев» Японию за отказ сбить ракеты КНДР

Сын обладателя «Оскара» Дрейфуса обвинил Кевина Спейси в домогательствах

Al Arabiya сообщил о задержании 11 членов саудовской королевской семьи

В лагере беженцев у Дейр-эз-Зора прогремел взрыв

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Порошенко и Тиллерсон обсудили развертывание миссии ООН в Донбассе

В Германии курдская демонстрация обернулась столкновениями с полицией

В Афганистане погиб военнослужащий США

Леонид Слуцкий сравнил игроков «Халла» с манекенами

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В США мужчина забаррикадировался в магазине и открыл огонь по полиции

В Афганистане заявили о временной блокировке Telegram и WhatsApp

ФАС пригрозила дочке РЖД штрафом из-за отсутствия дешевых билетов