В Красноярском крае в результате ДТП погибли два человека

Два человека погибли в результате ДТП в Красноярском крае, еще шестеро получили травмы. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального МВД.

Авария произошла в Балахтинском районе на 158 км трассы Р-257 «Сибирь». По предварительным данным, водитель ВАЗ, ехавший из Красноярска, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Toyota.

Жертвами ДТП стали двое пассажиров отечественной легковушки, остальных пострадавших госпитализировали, включая двух детей в возрасте 7 и 13 лет. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и полицейские, они устанавливают причины обстоятельства ДТП.

Трое детей пострадали 3 ноября в ДТП с микроавтобусом Toyota у поселка Балахта Красноярского края. Микроавтобус двигался из Республики Тува в Красноярск, во время движения он слетел с трассы. Внутри находились восемь пассажиров. Пострадавших детей госпитализировали, один из них в тяжелом состоянии.