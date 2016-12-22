Посол России рассказал о контактах спецслужб Москвы и Вашингтона

Взаимодействие спецслужб России и США в области обмена разведанных отвечают интересам обеих стран, но могли бы быть «эффективнее и глубже». Об этом посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил на полях конференции Российско-американской ассоциации ученых в Чикаго, передает ТАСС.

Антонов добавил, что в ближайшее время у него состоятся встречи с министрами администрации Трампа. «Хочу поставить вопрос о том, что настало время подумать о восстановлении прежнего уровня по крайней мере контактов на уровне руководителей силовых ведомств», — пояснил дипломат.

Российский посол подчеркнул, что «правильным» шагом могла бы стать встреча министров обороны двух стран: «Им есть что обсудить», — сказал Антонов. По его словам, российское военное ведомство не потеряло «настроя на взаимодействие».

Кроме того, в ходе выступления дипломат затронул и вероятную встречу президентов России и США, которая может состояться на саммите АТЭС во Вьетнаме с 6 по 11 ноября. Антонов полагает, что в ходе переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа может быть затронута проблема международного терроризма, а сама возможная встреча лидеров способствовала бы «делу мира».